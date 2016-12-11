Алексей Гасилин: Во второй части сезона «Зенит» догонит и перегонит «Спартак»

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о выступлении команды в первой части сезона РФПЛ-2016/17.

- Мне кажется, можно было выступить чуть лучше, «Зенит» все равно – сильнейшая команда. Мы должны были уходить на паузу лидерами. Было два обидных поражения от «Краснодара», «Терека», в матче с «Ростовом», если честно, судья немного свистел в другую сторону. Если бы набрали максимальное количество очков в этих матчах, были бы на первом месте.

- Мистер недавно заметил, что «Зенит» часто судят арбитры из Москвы. Это действительно мешает команде выигрывать?

- Было много матчей, где судьи ошибались не в нашу пользу, и эти ошибки стали систематическими. Конечно, из-за этого какие-то сомнения начинают всплывать и у тренеров, и у игроков.

- Отрыв «Спартака» в пять очков – это много или мало?

- Это хороший задел, не думаю, что критично. Во второй части сезона мы догоним и перегоним «Спартак», - сказал Гасилин в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» с 35 очками занимает второе место в РФПЛ. У лидера чемпионата «Спартака» - 40 очков.

В сезоне-2016/17 Гасилин провел 19 матчей матчей за «Зенит-2» в ФНЛ. За основную команду петербуржцев нападающий не играл, но попадал в заявку на несколько матчей.