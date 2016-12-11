Олег Леонтьев будет помощником Разина в «Югре»

Помощником нового главного тренера «Югры» Андрея Разина назначен Олег Леонтьев, сообщается на официальном сайте клуба из Ханты-Мансийска.

46-летний специалист на протяжении многих лет работает в тандеме с Разиным, в том числе в «Автомобилисте».

Напомним, Разин был утвержден на посту главного тренера в субботу, он сменил Андрея Соколова. Контракт со специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.