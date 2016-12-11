«Шаньдунь Лунэн» хочет купить Ахмедова у «Краснодара»

Полузащитник «Краснодар» Одил Ахмедов близок к переходу в «Шаньдунь Лунэн», сообщает «Спортфакт».

По информации источника, сегодня и завтра в Пекине Ахмедов проведет переговоры о своем будущем. Российский клуб готов отпустить узбекского легионера, получив взамен компенсацию от клуба, выступающего в одной из самых богатых футбольных лиг мира.

В нынешнем сезоне РФПЛ Ахмедов провел 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

«Шаньдун Лунэн» в прошлом сезоне занял 14-е место в чемпионате Китая.