«Шаньдунь Лунэн» хочет купить Ахмедова у «Краснодара»
Полузащитник «Краснодар» Одил Ахмедов близок к переходу в «Шаньдунь Лунэн», сообщает «Спортфакт».
По информации источника, сегодня и завтра в Пекине Ахмедов проведет переговоры о своем будущем. Российский клуб готов отпустить узбекского легионера, получив взамен компенсацию от клуба, выступающего в одной из самых богатых футбольных лиг мира.
В нынешнем сезоне РФПЛ Ахмедов провел 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
«Шаньдун Лунэн» в прошлом сезоне занял 14-е место в чемпионате Китая.
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