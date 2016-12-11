Сборная Франции победила в мужской эстафете на КМ в Поклюке, у России - серебро

Сборная России завоевала серебро в эстафете на втором этапе Кубка мира в Поклюке.

Наша национальная команда, в составе которой бежали Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин, использовала шесть дополнительных патронов и зашла на один штрафной круг. С первой стрельбой на лежке не справился 23-летний Матвей Елисеев, он оставил одну из мишеней не закрытой. Елисеев передал эстафету Антону Шипулину с отставанием в 26 секунд.

Наш финишер Шипулин безупречно справился с первой стрельбой, на второй - использовал один дополнительный патрон. В итоге Шипулин так и не смог догнать финишировавшего первым Мартена Фуркада.

Таким образом, победу в эстафете праздновала французская команда. Тройку замкнул немецкий квартет.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 15 по 18 декабря в чешском Нове Место.

Кубок мира

Второй этап

Поклюка

Эстафета

Мужчины, 4х7.5 км

1. Франция - 1:11.56,5 (0+7).

2. Россия +15,7 (1+6).

3. Германия +21,5 (0+11).

