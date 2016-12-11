Тренерский штаб сборной России по могулу отправлен в отставку

Федерация фристайла России (ФФР) расторгла контракты со старшим тренером российской сборной по могулу Стивеном Фирингом, тренером по акробатической подготовке Дином Дарси Доунсом и тренером Джимом Гордоном Шиманом, сообщается на официальном сайте ФФР.

Комментируя этот шаг, президент ФФР Алексей Курашов сказал: «Мы движемся последовательно, пошагово, и по плану реструктурируем тренерский штаб команды. Основная ставка делается на российских специалистов. В процессе работы с иностранными специалистами наши тренеры получили необходимый опыт, и теперь мы будем двигаться, опираясь на силы российских специалистов, которые смогут работать нисколько не хуже своих зарубежных коллег. В ближайшие дни состоится заседание тренерского совета по могулу, на котором будет сформирован новый тренерский штаб сборной команды России по могулу. Действующий тренерский состав продолжит свою работу до завершения следующих плановых сборов, которые пройдут в конце декабря 2016 и начале января 2017 года».

Напомним, канадец Фиринг стал старшим тренером сборной России в 2010 году. Его подопечный Александр Смышляев завоевал бронзовые медали на Олимпиаде в Сочи и чемпионате мира-2015.