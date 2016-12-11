Руководство «Томи» предложило всем игрокам основного состава стать свободными агентами с 1 января 2017 года, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал, что у клуба очень много долгов и есть опасения, что команда не доиграет сезон.

- Всем футболистам основного состава предложено стать свободными агентами с 1 января 2017 года, арендованных игроков клуб надеется вернуть в их команды и предпринимает для этого меры. Ясности по финансированию пока нет, но конкретно о снятии с РФПЛ речь не идет, в любом случае могут заставить клуб доигрывать сезон молодежью, - сообщил источник.

После 17 туров «Томь» занимает последнее место в чемпионате России, в активе команды 9 очков.