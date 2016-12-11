Россия убедительно выиграла медальный зачет на I Российско-Китайских молодежных зимних играх

Команды двух стран соревновались в пяти видах спорта – хоккее, фигурном катании, конькобежном спорте, горных лыжах и шорт-треке. В итоге Россия одержала убедительную победу в медальном зачете: 50 - 28.

Наши спортсмены были сильнее в четырех дисциплинах - хоккее, фигурном катании, конькобежном спорте и горных лыжах. И лишь в шорт-треке успех сопутствовал Китаю.



