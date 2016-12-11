Антон Шипулин: Пытался сохранить второе место, слышал, что Фуркад далеко

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в эстафетной гонке на Кубке мира в Поклюке.

- Пытался сохранить второе место. Слышал, что до Фуркада остаются 20 секунд, а сзади преследователи не дремлют. Старался не «захлебнуться» и оставить силы на последний рубеж. Ничего особенного не было, старался работать быстро и чисто на стрельбе. На стойке это не совсем получилось, но результатом доволен. Последний круг дался тяжело. Видимо, сказалось, что в каждой гонке выкладывался по максимуму. Матвей Елисеев несколько раз сказал: «Спасибо, извини». Но я не держу на него зла. Молодые спортсмены ошибаются иногда, это нормально. Но он собрался, чисто отработал на стойке и достойно завершил свой этап, - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Сборная России завоевала серебро в эстафете на втором этапе Кубка мира в Поклюке. Наша национальная команда, в составе которой бежали Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин, использовала шесть дополнительных патронов и зашла на один штрафной круг.

Победу в эстафете праздновала французская команда. Тройку замкнул немецкий квартет.