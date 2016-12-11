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Волков завоевал серебро в пасьюте на Кубке IBU в Риднауне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский биатлонист Алексей Волков завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка IBU в итальянском Риднауне.

Наш спортсмен стартовал вторым с отставанием в семь секунд и допустил два промаха. Победу праздновал француз Аристид Бегю. Тройку замкнул норвежец Фредрик Йесбакк/ 

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Аристид Бегю (Франция) – 33,45,9 (1 штрафной круг)

2. Алексей Волков (Россия) – отставание 17,5 (2)

3. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 24,5 (3) 

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