Epsilon стала победителем турнира WCA 2016 по CS:GO
Шведский коллектив Epsilon стал чемпионом турнира World Cyber Arena 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.
В финальном матче шведы перестреляла китайскую команду VG.CyberZen со счетом 3:0 (16:7 de_overpass, 16:11 de_cobble; 16:13 de_mirage).
Epsilon заработали 87 000 долларов, а VG.CyberZen досталось 43 500 долларов. Третье место заняла финская команда iGame.com (29 000 долларов).
Финальная часть World Cyber Arena 2016 проходила с 9 по 11 декабря в городе Иньчуань, Китай. Призовой фонд турнира составил 200 000 долларов.
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