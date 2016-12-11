Антон Бабиков: Вся сборная России показывает сейчас хороший уровень, мы прогрессируем

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

- Сегодня не получилось сработать чисто. Ощущения все равно, конечно, сложились хорошие, потому что второе место – это подиум. Нельзя, думаю, быть настолько максималистом, чтобы говорить, что для нас сегодня это поражение. Конечно, не все получилось, но для меня и для Матвея Елисеева все-таки Поклюка – новое место для соревнований. Не удалось избежать каких-то ошибок. Я думаю, что вся сборная России показывает сейчас хороший уровень, мы прогрессируем. Пусть не все складывается в каждой гонке, но мы определенно выглядим сильной командой, и это главное.

Подбодрили ли мы Матвея? Я увидел его перед встречей Антона Шипулина на финише, он, конечно, несколько расстроен, но мы все понимаем, что это биатлон. Случается всякое – бывает, что допускаешь ошибки. Матвей со стрельбой стоя прекрасно справился, сделал большой шаг вперед после ошибки лежа. Думаю, он лишь чуть-чуть себя укорит этим, но будет лишь сильнее в следующий раз, - цитирует Бабикова официальный сайт СБР.

Сборная России завоевала серебро в эстафете на втором этапе Кубка мира в Поклюке. Наша национальная команда, в составе которой бежали Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин, использовала шесть дополнительных патронов и зашла на один штрафной круг.

Победу в эстафете праздновала французская команда. Тройку замкнул немецкий квартет.