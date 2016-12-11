Кулижников получил травму паха и не стартует на дистанции 1000 м на этапе КМ в Херенвене

Российский конькобежец Павел Кулижников не стартует на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в голландском Херенвене. Об этом сообщил главный тренер сборной России Константин Полтавец.

- Кулижников потянул пах на раскатке, на 1000 м не стартует, - сообщил агентству «Р-Спорт» Полтавец.

Добавим, что Кулижников должен был пробежать эту дистанцию в одной паре с голландцем Кьелдом Нейсом.

Напомним, что на дистанции 500 м Кулижников показал шестой результат. Победу одержал другой российский спортсмен Руслан Мурашов.