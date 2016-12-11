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Хет-трик Мертенса помог «Наполи» разгромить «Кальяри»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Кальяри» дома уступил «Наполи» (0:5) в 16-м туре чемпионата Италии.

У гостей отличились Дрис Мертенс (34-я, 69-я и 72-я минуты), Марек Гамшик (45-я) и Петр Зелински (51-я).

Неаполитанцы с 31 очком занимают на данный момент четвертое место, их сегодняшний соперник с 20 баллами - на 12-й строчке.

В следующем туре «Наполи» 18 декабря примет «Торино», а «Кальяри» днем ранее сыграет на выезде с «Эмполи».

Матч

Кальяри - Наполи - 0:5 (0:2)

Голы

Мертенс 34 (0:1). Гамшик 45 (0:2). Зелински 51 (0:3). Мертенс 69 (0:4). Мертенс 72 (0:5).

Состав

Кальяри: Сторари, Чеппителли, Алвеш, Пизакане, Тахцидис (Фариас, 54), Дессена (Капуано, 79), Падоин, Барелла, Исла, Боррьелло (Мельчиорри, 70), Сау

Наполи: Рейна, Кирикеш, Кулибали (Альбиоль, 42), Хюсай, Стринич, Зелински (Рог, 70), Жоржиньо, Гамшик, Мертенс (Джаккерини, 75), Инсинье Л., Кальехон

Предупреждения:

Исла, 20; Барелла, 36; Падоин, 66; Дессена, 74 - Кулибали, 39; Хюсай, 62; Гамшик, 74

Судья:

Джанпаоло Клаварезе (Италия)

Место и дата

11 декабря 14:30, Стадио Сант'Элиа, Онлайн-трансляция

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