Хет-трик Мертенса помог «Наполи» разгромить «Кальяри»
«Кальяри» дома уступил «Наполи» (0:5) в 16-м туре чемпионата Италии.
У гостей отличились Дрис Мертенс (34-я, 69-я и 72-я минуты), Марек Гамшик (45-я) и Петр Зелински (51-я).
Неаполитанцы с 31 очком занимают на данный момент четвертое место, их сегодняшний соперник с 20 баллами - на 12-й строчке.
В следующем туре «Наполи» 18 декабря примет «Торино», а «Кальяри» днем ранее сыграет на выезде с «Эмполи».
Матч
Голы
Мертенс 34 (0:1). Гамшик 45 (0:2). Зелински 51 (0:3). Мертенс 69 (0:4). Мертенс 72 (0:5).
Состав
Кальяри: Сторари, Чеппителли, Алвеш, Пизакане, Тахцидис (Фариас, 54), Дессена (Капуано, 79), Падоин, Барелла, Исла, Боррьелло (Мельчиорри, 70), Сау
Наполи: Рейна, Кирикеш, Кулибали (Альбиоль, 42), Хюсай, Стринич, Зелински (Рог, 70), Жоржиньо, Гамшик, Мертенс (Джаккерини, 75), Инсинье Л., Кальехон
Предупреждения:
Исла, 20; Барелла, 36; Падоин, 66; Дессена, 74 - Кулибали, 39; Хюсай, 62; Гамшик, 74
Судья:
Джанпаоло Клаварезе (Италия)
Место и дата
11 декабря 14:30, Стадио Сант'Элиа, Онлайн-трансляция