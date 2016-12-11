«Эйбар» и «Алавес» сыграли вничью
Матч 15-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Алавесом»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
«Эйбар» набрал 22 очка и занимает восьмое место в чемпионате
Испании. У «Алавеса» 18 очков и 13-е место.
Чемпионат Испании. Примера
15-й тур
Матч
Состав
Эйбар: Родригес, Гальвес, Луна, Арбилья (Капа, 73), Лежён, Педро Леон, Эскаланте (Гонсалес, 68), Пенья, Инуи (Нано, 82), Гарсия Д., Энрих
Алавес: Пачеко, Эрнандес, Феддал, Алексис, Льоренте М., Лагуардия, Камараса (Гомес, 86), Гарсия М., Сантос (Дейверсон, 67), Токеро (Эдгар, 73), Фемения
Предупреждения:
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
11 декабря 14:00, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
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