«Эйбар» и «Алавес» сыграли вничью

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Вратарь «Валенсии» Диего Алвес отразил 20-й пенальти в чемпионате Испании и обновил собственный рекорд «Валенсия» на выезде уступила «Реал Сосьедаду» в матче 15-го тура чемпионата Испании со счетом 2:3. При этом их голкипер Диего Алвес обновил собственный рекорд по отражению пенальти.

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Валенсию» и вышел на четвертое место в примере Матч 15-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Валенсией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Реал Сосьедада».

Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Осасуну» «Осасуна» дома уступила «Барселоне» (0:3) в 15-м туре чемпионата Испании.

«Барселона» может арендовать Срну до конца сезона с последующим подписанием контракта на год «Барселона», вероятно, арендует зимой защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срну. Об этом сообщают испанские СМИ.

«Меня не волнует статистика». Что говорил Зидан перед матчем с «Депортиво» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с «Депортиво» ответил на вопросы журналистов.

«Малага» и «Гранада» сыграли вничью Футболисты «Малаги» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Гранадой».

Новый стадион «Атлетико» получил название El Wanda Metropolitano (фото) Как сообщает официальный Twitter мадридского «Атлетико», сегодня, 9 декабря, стало известно название нового стадиона.

Иско и Оскар могут стать одноклубниками в «Фенербахче» Тренерский штаб турецкого «Фенербахче» планирует серьезно усилить состав команды в январе 2017 года.

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«Хамеса раздражают сомнения Зидана». Все о конфликте игрока и тренера «Советский спорт» объясняет, почему наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на полузащитника Хамеса Родригеса.

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Помимо «Баварии», на Иско претендуют три клуба из АПЛ Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может переехать в чемпионат Англии, сообщает Diario Gol.

«Барселона» отказалась от трансферов в зимнее окно «Барселона» не планирует покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«Барселона», «Челси» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за полузащитника «Аякса» Полузащитник амстердамского «Аякса» Ришедли Базур покинет команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает интернет-портал Goal.сom.

Гарай из-за травмы пропустит три недели Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай пропустит около трех недель из-за травмы ноги, сообщается на официальном сайте клуба.

«Реал» прокомментировал обвинения в адрес Роналду по неуплате налогов Мадридский «Реал» на своем официальном сайте выступил с заявлением относительно обвинений в адрес Криштиану Роналду, который подозревается в уклонении от уплаты налогов.