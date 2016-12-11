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«Эйбар» и «Алавес» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 15-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Алавесом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Эйбар» набрал 22 очка и занимает восьмое место в чемпионате Испании. У «Алавеса» 18 очков и 13-е место.

Чемпионат Испании. Примера

15-й тур

Матч

Эйбар - Алавес - 0:0

Состав

Эйбар: Родригес, Гальвес, Луна, Арбилья (Капа, 73), Лежён, Педро Леон, Эскаланте (Гонсалес, 68), Пенья, Инуи (Нано, 82), Гарсия Д., Энрих

Алавес: Пачеко, Эрнандес, Феддал, Алексис, Льоренте М., Лагуардия, Камараса (Гомес, 86), Гарсия М., Сантос (Дейверсон, 67), Токеро (Эдгар, 73), Фемения

Предупреждения:

Эскаланте, 28 - Фемения, 18

Судья:

Даниэль Трухильо (Испания)

Место и дата

11 декабря 14:00, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

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