Фред: В «Шапекоэнсе» у меня были друзья, с которыми мы играли вместе
Полузащитник донецкого «Шахтера» Фред сказал, что он был знаком с некоторыми игроками «Шапекоэнсе». Напомним, игроки в этой команды погибли в авиакатастрофе.
«Эта новость
застала нас просто врасплох. Это может случиться с каждым. Например, мы так же
летаем на каждую игру, на каждый матч на самолете. Никогда не знаешь, что тебя
ждет. Да, у меня там были некоторые друзья, знакомые, с которыми мы играли
вместе, против которых я играл.
Конечно же,
это огромная трагедия для всего футбольного мира. Этот Кубок, несомненно,
должен быть у этой команды. Ребята боролись, через многое прошли, они просто
молодцы. Если честно, вообще тяжело говорить, комментировать сейчас происходящее.
Хочется пожелать здоровья и благополучия семьям ребят, которые погибли», -
цитирует Фреда сайт украинских телеканалов «Футбол 1/2».
Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.
Также «Шапекоэнсе» отказался от предложения защитить команду от вылета из серии А на протяжении трех сезонов вне зависимости от результатов.