Фред: В «Шапекоэнсе» у меня были друзья, с которыми мы играли вместе

Полузащитник донецкого «Шахтера» Фред сказал, что он был знаком с некоторыми игроками «Шапекоэнсе». Напомним, игроки в этой команды погибли в авиакатастрофе.

«Эта новость застала нас просто врасплох. Это может случиться с каждым. Например, мы так же летаем на каждую игру, на каждый матч на самолете. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Да, у меня там были некоторые друзья, знакомые, с которыми мы играли вместе, против которых я играл.

Конечно же, это огромная трагедия для всего футбольного мира. Этот Кубок, несомненно, должен быть у этой команды. Ребята боролись, через многое прошли, они просто молодцы. Если честно, вообще тяжело говорить, комментировать сейчас происходящее. Хочется пожелать здоровья и благополучия семьям ребят, которые погибли», - цитирует Фреда сайт украинских телеканалов «Футбол 1/2».

Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.

Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После крушения колумбийский клуб первым подал просьбу признать «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана.

Также «Шапекоэнсе» отказался от предложения защитить команду от вылета из серии А на протяжении трех сезонов вне зависимости от результатов.



