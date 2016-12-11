«Югра» в первом матче с Разиным уступила «Автомобилисту»
«Югра» дома уступила «Автомобилисту» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У гостей отличился Алексей Василевский.
Напомним, что команда из Ханты-Мансийска провела первый матч с новым главным тренером Андреем Разиным, последним местом работы которого была как раз команда из Екатеринбурга.
«Югра» осталась на 14-м, предпоследнем месте в Восточной конференции, уральцы идут в ней одиннадцатыми.
19 декабря «Югра» сыграет на выезде с «Куньлунем», а «Автомобилист» 15 декабря встретится в гостях с «Амуром».
Матч
Югра - Автомобилист - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Василевский (Романов, Голышев), 19:59 (0:1 - бол.).
Место и дата
11 декабря 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция
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