«Югра» в первом матче с Разиным уступила «Автомобилисту»

«Югра» дома уступила «Автомобилисту» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

У гостей отличился Алексей Василевский.

Напомним, что команда из Ханты-Мансийска провела первый матч с новым главным тренером Андреем Разиным, последним местом работы которого была как раз команда из Екатеринбурга.

«Югра» осталась на 14-м, предпоследнем месте в Восточной конференции, уральцы идут в ней одиннадцатыми.

19 декабря «Югра» сыграет на выезде с «Куньлунем», а «Автомобилист» 15 декабря встретится в гостях с «Амуром».