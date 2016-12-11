Хорошилов - третьий в слаломе на этапе КМ во Франции
Россиянин Александр Хорошилов стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, который проходит во французском Валь д'Изере.
Первое место занял норвежец Хенрик Кристофферсен, второе - австриец Марсель Хиршер.
Горнолыжный спорт
Кубок мира
Четвертый этап
Валь д’Изер (Франция)
Мужчины. Слалом
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) - 1.44,54
2. Марсель Хиршер (Австрия) - 1.45,29
3. Александр Хорошилов (Россия) - 1.46,46.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически