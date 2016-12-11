Александр Медведев: СКА проведет матч на новом стадионе «Зенита»

Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о возможном проведении матча КХЛ с участием армейского клуба на новом футбольном стадионе в Петербурге.

- Недавно разговаривал с Миллером, и он спрашивал, готовы ли мы к проведению матча на новом стадионе «Зенита». У нас все контакты есть с теми, кто может организовать подобный матч. Будет использован опыт Гельзенкирхена. Так что СКА обязательно проведет там матч и установит новый рекорд КХЛ. Конечно, до чемпионата мира по футболу это будет сделать сложно, но мы попытаемся, - приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Напомним, строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. В конце декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

Рекорд посещаемости КХЛ, 15 551 зритель, был установлен на матче «Динамо» Минск - «Ак Барс». Стадион на Крестовском острове сможет вместить 67800 человек. Футбольная арена в Гельзенкирхене принимала матчи чемпионата мира по хоккею-2010.