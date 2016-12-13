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НБА. «Сакраменто» обыграл «Лейкерс», «Клипперс» победил «Портленд» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.

Национальная баскетбольная ассоциация

Регулярный чемпионат

13 декабря

Матч

Индиана - Шарлотт - 110:94

Место и дата

13 декабря 03:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция

Матч

Майами - Вашингтон - 112:101

Место и дата

13 декабря 03:30, Америкэн Эйрлайнз Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Милуоки - 122:100

Место и дата

13 декабря 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Хьюстон - Бруклин - 122:118

Место и дата

13 декабря 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Даллас - Денвер - 112:92

Место и дата

13 декабря 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Клипперс - Портленд - 121:120

Место и дата

13 декабря 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сакраменто - Лейкерс - 116:92

Место и дата

13 декабря 06:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция

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