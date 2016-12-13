НБА. «Сакраменто» обыграл «Лейкерс», «Клипперс» победил «Портленд» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
Национальная баскетбольная ассоциация
Регулярный чемпионат
13 декабря
Матч
Место и дата
13 декабря 03:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 декабря 03:30, Америкэн Эйрлайнз Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 декабря 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 декабря 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 декабря 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 декабря 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Сакраменто - Лейкерс - 116:92
Место и дата
13 декабря 06:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция
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