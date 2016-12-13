День в истории. Сергею Федорову – 47 лет!

13 декабря исполняется 47 лет прославленному российскому хоккеисту, ныне главному менеджеру ЦСКА Сергею Федорову.

В основной команде ЦСКА Сергей Федоров дебютировал в 1986 году. Затем он отправился в НХЛ и провел за океаном 1248 матчей, выступая за «Детройт», «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон». Вернувшись в Россию, Сергей выступал за магнитогорский «Металлург». В Континентальной лиге он провел 179 матчей и набрал 92 (29+63) очка.

Сергей Федоров становился трехкратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли, серебряным и бронзовым призером олимпийских игр, чемпионом мира среди юниоров. В коллекции индивидуальных наград «Харт Трофи» (1994), «Селки Трофи» (1994, 1996), «Лестер Пирсон» (1994), а также приз КХЛ «За верность хоккею» (2011).