Роман «Resolut1on» Фоминок: «Мы совершили ту же ошибку, что и на The International»

Украинский игрок команды Digital Chaos Роман «Resolut1on» Фоминок прокомментировал выступление своей команды на The Boston Major 2016.



«Жаль, что не смогли показать свою лучшую игру в полуфинале. Я считаю, что мы совершили ту же ошибку, что и на The International, когда мы в финале захотели выиграть, вместо того чтобы продолжать играть с подходом аутсайдеров, когда нам было нечего терять, и никто из нас не рассчитывал даже на топ-8.



В любом случае впереди ещё куча турниров и новый патч, так что нет времени грустить», — написал Роман на своей странице в ВКонтакте.



Напомним, что Digital Chaos в полуфинальном матче проиграла греческой команде Ad Finem со счетом 2:0.



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