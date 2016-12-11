Александр Касперович: Молодые биатлонисты здорово проявили себя в эстафете

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал выступление российской команды в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Поклюке.

- Гонка получилась азартной и интересной, борьба была плотной, начиная с первого этапа. Хотелось бы отметить, что на первом этапе Цветков отработал просто отлично — и на рубежах показал уверенность, и по дистанции у него была хорошая скорость. Бабиков на втором этапе тоже хорошо отработал, а на третьем этапе случилась ошибка Матвея.

Я не вижу никаких проблем в этом, потому что меня радует, что молодые спортсмены уже находятся в такой борьбе, демонстрируя скорость и азарт, свою смелость, они здорово себя проявили, — цитирует Касперовича ТАСС.

Напомним, что сборная России завоевала серебро в эстафете на втором этапе Кубка мира в Поклюке. Победу в гонке праздновала французская команда. Тройку замкнул немецкий квартет.

Кубок мира

Второй этап

Поклюка

Эстафета

Мужчины, 4х7.5 км

1. Франция - 1:11.56,5 (0+7).

2. Россия +15,7 (1+6).

3. Германия +21,5 (0+11).