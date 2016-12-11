Кирилл Комбаров: В «Томи» я до сих пор не получил ни копейки

Защитник «Томи» Кирилл Комбаров рассказал о финансовых проблемах клуба. Он отметил, что пока не получал денег здесь.

«Могу сказать одно, придя в «Томь» я до сих пор не получил ни копейки. По своей дальнейшей судьбе комментировать ничего не буду. Дальше будет видно», - цитирует Комбарова «Матч ТВ».

В этом сезоне 29-летний Кирилл Комбаров провел в чемпионате России 14 матчей, результативными действиями не отметился. Ранее сообщалось, что в январе он может перейти в тульский «Арсенал». Комабров стал игроком «Томи» летом 2016 года.