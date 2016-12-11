Кирилл Комбаров: В «Томи» я до сих пор не получил ни копейки
Защитник «Томи» Кирилл
Комбаров рассказал о финансовых проблемах клуба. Он отметил, что пока не
получал денег здесь.
«Могу сказать одно, придя
в «Томь» я до сих пор не получил ни копейки. По своей
дальнейшей судьбе комментировать ничего не буду. Дальше будет видно», -
цитирует Комбарова «Матч ТВ».
В этом сезоне 29-летний
Кирилл Комбаров провел в чемпионате России 14 матчей, результативными
действиями не отметился. Ранее сообщалось, что в январе он может перейти
в тульский «Арсенал». Комабров стал игроком «Томи» летом 2016 года.
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