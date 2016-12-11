«Челси» обыграл «Вест Бромвич» и вышел в лидеры АПЛ
«Челси» дома взял верх над «Вест Бромвичем» (1:0) в 15-м туре чемпионата Англии.
Единственный мяч на 76-й минуте забил нападающий хозяев поля Диего Коста.
Лондонский клуб набрал 37 очков и вышел на первое место, на три балла опережая «Арсенал». Сегодняшний соперник «синих» с 20 очкми - на восьмой позиции.
В следующем туре «Челси» 14 декабря сыграет на выезде с «Сандерлендом», а «Вест Бромвич» в тот же день примет «Суонси».
Матч
Челси - Вест Бромвич - 1:0 (0:0)
Голы
Коста 76 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Канте, Мозес (Фабрегас, 74), Азар (Иванович, 79), Педро (Виллиан, 63), Коста
Вест Бромвич: Фостер, Ньом, МакАули Г., Эванс, Доусон, Якоб, Флетчер, Филлипс (Маклин, 78), Моррисон (Шадли, 78), Брант (Робсон-Кану, 84), Рондон
Предупреждения:
Канте, 48; Матич, 88 - Брант, 20; МакАули Г., 29; Доусон, 51; Якоб, 56
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
11 декабря 15:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция