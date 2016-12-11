«Челси» обыграл «Вест Бромвич» и вышел в лидеры АПЛ

«Челси» дома взял верх над «Вест Бромвичем» (1:0) в 15-м туре чемпионата Англии.

Единственный мяч на 76-й минуте забил нападающий хозяев поля Диего Коста.

Лондонский клуб набрал 37 очков и вышел на первое место, на три балла опережая «Арсенал». Сегодняшний соперник «синих» с 20 очкми - на восьмой позиции.

В следующем туре «Челси» 14 декабря сыграет на выезде с «Сандерлендом», а «Вест Бромвич» в тот же день примет «Суонси».