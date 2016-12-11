Максим Цветков: Была задача – держать все под контролем

Российский биатлонист Максим Цветков поделился впечатлениями от эстафеты на втором этапе Кубка мира в Поклюке.

- Я скорее счастлив, потому что наша команда очень молодая – у нас три спортсмена, которым по 23–24 года. Я думаю, у нас все впереди. Для Матвея Елисеева, например, это была первая эстафета на Кубке мира. Я сам себя вспоминаю, когда бежал первую эстафету в Хохфильцене два года назад, у меня тоже были смешанные чувства – много переживаний, понимаешь, что ответственность не только за себя несешь, а за команду, и очень волнительно было. Возможно, где-то это сказалось в гонке. Сейчас главное – не зацикливаться на этом, идти дальше.

Для меня это уже не первый сезон, я уже научен опытом на Кубке мира, особенно первыми этапами. Особенно прошлый год научил, что нужно брать гонку в свои руки и держать. В любой момент тебе могут случайно сломать палку или подрезать тебя, поэтому была задача – держать все под контролем, выходить на спусках вперед, поэтому работал именно так.

Что касается первого этапа – на остальных я не так много бегал, были несколько гонок, когда я бегал третий и четвертый этап, но, наверное, первый мне именно в контактной борьбе больше подходит, - передает слова Цветкова пресс-служба Союза биатлонистов России.

Напомним, что сборная России завоевала серебро в эстафете на втором этапе Кубка мира в Поклюке. Победу в гонке праздновала французская команда. Тройку замкнул немецкий квартет.

Кубок мира

Второй этап

Поклюка

Эстафета

Мужчины, 4х7.5 км

1. Франция - 1:11.56,5 (0+7).

2. Россия +15,7 (1+6).

3. Германия +21,5 (0+11).