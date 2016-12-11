Сборная Латвии по скелетону будет бойкотировать чемпионат мира в Сочи

Сборная Латвии по скелетону решила отказаться от участия в чемпионате мира по скелетону. В 2017 году турнир должен пройти в Сочи.

«Прошлом много времени со дня обнародования первых сообщений МОК и WADA о «грязных» спортсменах в нашем виде спорта. Как члены скелетонного сообщества, мы считаем, что необходимо сделать больше для того, чтобы исправить положение. После последних данных мы решили сказать: «Хватит».

Пока наша международная федерация будет «изучать доклад Макларена», мы сделаем то, что можем. Мы с радостью примем участие в чемпионате мира на любом треке, но мы не будем участвовать в чемпионате мира в Сочи. Здесь в 2014 году был украден олимпийский дух», - говорится в заявлении на официальном сайте команды.

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

Первые «подснежники» Родченкова. Обвинения подтверждаются