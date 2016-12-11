Сборная Латвии по скелетону будет бойкотировать чемпионат мира в Сочи
Сборная Латвии по
скелетону решила отказаться от участия в чемпионате мира по скелетону. В 2017
году турнир должен пройти в Сочи.
«Прошлом много времени со
дня обнародования первых сообщений МОК и WADA о «грязных» спортсменах в нашем виде спорта. Как члены скелетонного
сообщества, мы считаем, что необходимо сделать больше для того, чтобы исправить
положение. После последних данных мы решили сказать: «Хватит».
Пока наша международная
федерация будет «изучать доклад Макларена», мы сделаем то, что можем. Мы с
радостью примем участие в чемпионате мира на любом треке, но мы не будем
участвовать в чемпионате мира в Сочи. Здесь в 2014 году был украден олимпийский
дух», - говорится в заявлении на официальном сайте команды.
Напомним,
9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен
представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских
олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны
россиянами с нарушением правил.
Позднее
WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые
использовал Макларен в своем расследовании.
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