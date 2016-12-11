Владимир Пономарев: Дзагоеву не место в европейских клубах

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об интересе английского «Эвертона» к полузащитнику «армейцев» Алану Дзагоеву.

- Алану можно было бы уже сменить клуб и попробовать себя в Европе. Но там другие требования, и Дзагоев может не прижиться. У него были серьезные травмы задней мышцы бедра, которые могут дать рецидив, а в Европе нужно выкладываться каждую игру и нельзя валять дурака, как в России.



Я бы посоветовал Дзагоеву все же остаться в ЦСКА. Ему не место в европейских клубах. В хорошую команду он не попадет, а во втором дивизионе играть неинтересно. Пусть, конечно, рискнет и попробует, но я в него не верю.

Как это скажется на команде? ЦСКА уже и так все растерял, скоро совсем играть некем будет. Нужно пробовать работать с молодежью, которая есть в запасе и в дублирующем составе. Трудно сказать, что из этого получится, но надо экспериментировать. Вдруг появится новая звездочка, - цитирует Пономарева «Чемпионат».

Ранее Liverpool Echo сообщил, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоева - главная трансферная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окно. По информации источника, представители английского клуба провели первые переговоры с агентом футболиста. «Эвертон» готов сделать конкретное предложение по футболисту в январе.

Напомним, что к Дзагоеву также проявляли интерес «Вест Хэм» и «Суонси».