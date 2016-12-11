Урбан Планиншек: Третье место Хорошилова – достижение для горнолыжного спорта в России

Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек прокомментировал выступление горнолыжника Александра Хорошилова в слаломе на этапе Кубка мира во французском Валь-д'Изере.

- Я доволен результатом Хорошилова, мы провели отличную подготовку на сборе в Австрии и на этапе Кубка мира в Финляндии, это очень хороший результат. Занять место на подиуме – это всегда достижение, поэтому я очень рад за него. Это достижение для российского горнолыжного спорта и для Александра, – цитирует Планиншека «Р-Спорт».

Напомним, что россиянин Александр Хорошилов стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира, который проходит во Франции. Первое место занял норвежец Хенрик Кристофферсен, второе - австриец Марсель Хиршер.

Горнолыжный спорт

Кубок мира

Четвертый этап

Валь д’Изер (Франция)

Мужчины. Слалом

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) - 1.44,54

2. Марсель Хиршер (Австрия) - 1.45,29

3. Александр Хорошилов (Россия) - 1.46,46.