Аввакумова стала пятой на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, победила японка Таканаси

В Нижнем Тагиле (Россия) прошел этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Во втором старте победу одержала японка Сара Таканаси.

Победительница показала результат 250,7 балла. Второй стала австрийка Даниэла Ирашко-Штольц. Третьей – ее соотечественница Жаклин Зайфридсбергер. Лучшей среди россиянок стала Ирина Аввакумова, которая заняла пятое место.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

Нижний Тагил (Россия)

Женщины. К-90

1. Сара Таканаси (Япония) 250,7

2. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) 244,1

3. Жаклин Зайфридсбергер (Австрия) 237,0…

5. Ирина Аввакумова (Россия) 225,5…

11. Александра Кустова (Россия) 214,3…

16. Анастасия Баранникова (Россия) 207,1…

24. Софья Тихонова (Россия) 195,4…

37. Ксения Каблукова (Россия) 89,1