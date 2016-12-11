Вячеслав Фетисов: Ждем искрометной игры от сборной России на Кубке Первого канала
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от выступления российской сборной на Кубке Первого канала.
Турнир пройдет в Москве с 15 по 18 декабря.
«Кубок Первого канала проводится уже не одно десятилетие, он нравится болельщикам, поэтому ждем искрометной игры от сборной России и хорошего результата. Надо ли выиграть Кубок Первого канала кровь из носа? Наверное, надо. Просто надо помнить, что не такие турниры дают понимание, где сегодня находится российский хоккей. На чемпионаты мира и Олимпиады приезжают совсем другие команды», - цитирует Фетисова «Р-Спорт».
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