Вячеслав Фетисов: Ждем искрометной игры от сборной России на Кубке Первого канала

Вячеслав Фетисов: Нужно думать о будущем российского спорта, а не о том, отберут ли медали Игр в Сочи

Знаменитый хоккеист, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший глава комитета спортсменов WADA Вячеслав Фетисов поделился свои мнением по поводу второй части доклада Макларена. Он призвал думать о будущем спорта в России.