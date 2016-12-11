Сергей Чебан: У РФПЛ нет официальной информации о роспуске игроков «Томи»
Российская премьер-лига не
владеет информацией по поводу ситуации в «Томи». Об этом сообщил исполнительный
директор РФПЛ Сергей Чебан.
«Официальной информации у
нас никакой нет, мы ей не владеем», - цитирует Чебана «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что руководство «Томи» предложило всем игрокам основного состава
стать свободными агентами с 1 января 2017 года. После
17 туров «Томь» занимает последнее место в чемпионате России, в активе команды
девять очков.
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