Сергей Чебан: У РФПЛ нет официальной информации о роспуске игроков «Томи»

Российская премьер-лига не владеет информацией по поводу ситуации в «Томи». Об этом сообщил исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.

«Официальной информации у нас никакой нет, мы ей не владеем», - цитирует Чебана «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что руководство «Томи» предложило всем игрокам основного состава стать свободными агентами с 1 января 2017 года. После 17 туров «Томь» занимает последнее место в чемпионате России, в активе команды девять очков.



