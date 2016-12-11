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Сергей Чебан: У РФПЛ нет официальной информации о роспуске игроков «Томи»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская премьер-лига не владеет информацией по поводу ситуации в «Томи». Об этом сообщил исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.

«Официальной информации у нас никакой нет, мы ей не владеем», - цитирует Чебана «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что руководство «Томи» предложило всем игрокам основного состава стать свободными агентами с 1 января 2017 года. После 17 туров «Томь» занимает последнее место в чемпионате России, в активе команды девять очков.  


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