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Бывший спортивный директор «Спартака» может стать президентом «Шинника»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Генеральный директор «Шинника» Валерий Фролов подтвердил информацию СМИ, что бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов может стать президентом ярославской команды.

«Пока никаких официальных заявлений со стороны руководителей не было. Переговоры с Дмитрием Поповым ведутся, но информацией об их результатах я не владею. Слухи о том, что Дмитрий Попов может стать новым президентом «Шинника», ходили давно. Я его знаю хорошо, если он станет президентом или генеральным директором, у меня никаких возражений не будет», - цитирует Фролова «Чемпионат».

«Шинник» после 24 туров занимает в первенстве ФНЛ седьмое место.

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