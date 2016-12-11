Вячеслав Фетисов: Нужно думать о будущем российского спорта, а не о том, отберут ли медали Игр в Сочи
Знаменитый хоккеист, первый
заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи, бывший глава комитета спортсменов WADA Вячеслав
Фетисов поделился свои мнением по поводу второй части доклада Макларена. Он
призвал думать о будущем спорта в России.
«Здесь нужно говорить не о
том, потеряем ли мы какие-то золотые медали Игр в Сочи, говорить нужно о
будущем. Надо думать, как не допустить, чтобы пострадали те молодые ребята,
которые сегодня готовятся и тренируются. Они должны иметь возможность выступать
на мировых соревнованиях, участвовать в Олимпийских играх. Вот о чем надо
думать. А медали Сочи?.. Если есть причины, значит, отберут. Нет причин – не
отберут.
Доклад Макларена - не
основная проблема. Сейчас две комиссии созданы в МОК, которые получат материал
и будут конкретно заниматься этой тематикой. Федерации будут принимать решения.
Это только начало», - цитирует Фетисова «Р-Спорт».
Напомним,
9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен
представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских
олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны
россиянами с нарушением правил.
Позднее
WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые
использовал Макларен в своем расследовании.
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