Вячеслав Фетисов: Нужно думать о будущем российского спорта, а не о том, отберут ли медали Игр в Сочи

Знаменитый хоккеист, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший глава комитета спортсменов WADA Вячеслав Фетисов поделился свои мнением по поводу второй части доклада Макларена. Он призвал думать о будущем спорта в России.

«Здесь нужно говорить не о том, потеряем ли мы какие-то золотые медали Игр в Сочи, говорить нужно о будущем. Надо думать, как не допустить, чтобы пострадали те молодые ребята, которые сегодня готовятся и тренируются. Они должны иметь возможность выступать на мировых соревнованиях, участвовать в Олимпийских играх. Вот о чем надо думать. А медали Сочи?.. Если есть причины, значит, отберут. Нет причин – не отберут.

Доклад Макларена - не основная проблема. Сейчас две комиссии созданы в МОК, которые получат материал и будут конкретно заниматься этой тематикой. Федерации будут принимать решения. Это только начало», - цитирует Фетисова «Р-Спорт».

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

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