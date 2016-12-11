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Александр Зубков: Не вижу серьезной проблемы в отсутствие латвийских скелетонистов на ЧМ в Сочи

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал возможный отказ сборной Латвии от участия на чемпионате мира по скелетону в Сочи.

- Значит чемпионат мира пройдет без латвийцев, ничего страшного. Каждый имеет полное право на то, чтобы высказывать свое мнение. Не хотят выступать - не проблема, будут выступать и бороться за медали другие страны, та же сборная Южной Кореи. Не вижу в этом серьезной проблемы, - цитирует Зубкова ТАСС.

Напомним, что сборная Латвии по скелетону решила отказаться от участия в чемпионате мира по скелетону, который пройдет в 2017 году в Сочи.

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