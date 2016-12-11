Леонид Мельников: Бронза Хорошилова полностью отразила реальную силу в мировом слаломе

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников поделился впечатлениями от выступление горнолыжника Александра Хорошилова в слаломе на этапе Кубка мира во французском Валь-д'Изере.

- Санька сделал все грамотно тактически, ему сегодня был необходим этот пьедестал, потому что на первом старте он показал не тот результат, который мы планировали. После Финляндии мы месяц хорошо поработали и в Валь-д'Изере показали итог работы всей команды и самого Сани.

Приятно, что он победил на трассе, которая намного сложнее, чем была в Леви. На классической, залитой водой. Подиум в Валь-д'Изере полностью отразил реальную силу в мировом слаломе в соответствующей последовательности – Кристофферсен, Хиршер, Хорошилов. Разве что в этой компании не хватает Феликса Нойройтера, который не финишировал, - передает слова Мельникова «Р-Спорт».

Напомним, что россиянин Александр Хорошилов стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира, который проходит во Франции. Первое место занял норвежец Хенрик Кристофферсен, второе - австриец Марсель Хиршер.

Горнолыжный спорт

Кубок мира

Четвертый этап

Валь д’Изер (Франция)

Мужчины. Слалом

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) - 1.44,54

2. Марсель Хиршер (Австрия) - 1.45,29

3. Александр Хорошилов (Россия) - 1.46,46.