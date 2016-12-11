Виктория Лопырева: Я и сейчас считаю, что Смолову подходит чемпионат Германии

Сегодня появилась информация о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов летом 2017 года может перейти в «Боруссию» Дортмунд.

Ранее в интервью еженедельнику «Советский спорт футбол» бывшая подруга Смолова Виктория Лопырева говорила о том, что чемпионат Германии ему подходит.

Сегодня в переписке в твиттере с корреспондентом «Советского спорта» Николаем Рогановым Лопырева сказала, что она и сейчас так считает.