Виктория Лопырева: Я и сейчас считаю, что Смолову подходит чемпионат Германии
Сегодня появилась информация о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов летом 2017 года может перейти в «Боруссию» Дортмунд.
Ранее в интервью еженедельнику «Советский спорт футбол» бывшая подруга Смолова Виктория Лопырева говорила о том, что чемпионат Германии ему подходит.
Сегодня в переписке в твиттере с корреспондентом «Советского спорта» Николаем Рогановым Лопырева сказала, что она и сейчас так считает.
@roganovn @smolovfedor_90 я и сейчас так считаю— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 11 декабря 2016 г.
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