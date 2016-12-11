Германия выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке, Россия – шестая
На этапе Кубка мира по биатлону
в Полкюке (Словения) завершилась женская эстафета. Победу в ней одержала
сборная Германии.
За немок выступали Ванесса, Хинц, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт и Лаура Дальмайер. Второе место заняла сборная Франции, третьей стала команда Украины. Сборная России заняла шестое место. За сборную России выступали Ольга Подчуфарова на первом этапе, Татьяна Акимова — на втором, Светлана Слепцова на третьем, Анастасия Загоруйко — на четвертом этапе.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию гонки.
Кубок мира по биатлону
Поклюка (Словения)
Эстафета
Женщины.
1. Германия (Ванесса, Хинц, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Лаура Дальмайер) 1.11.31,1 (0+9)
2. Франция (Анес Шевалье, Жюстин Бреза, Селия Эмонье, Мари Дорен Абер) + 10,1 (0+3)
3. Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина) +37,7 (0+3)
4. Чехия + 56,3 (2+9)
6. Россия (Ольга Подчуфарова,
Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Анастасия Загоруйко) + 2.08,6 (0+8)