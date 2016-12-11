Сергей Гимаев: Кубок Первого канала не будет простым для сборной России, уже обжигались на этом
Заслуженный тренер страны, популярный эксперт Сергей Гимаев поделился ожиданиями от выступления российской сборной на предстоящем Кубке Первого канала.
- В СКА собраны лучшие игроки страны. Посмотрите, на каком месте СКА, какая результативность у этих ребят, и эти вопросы отпадут.
Почему этих игроков туда вызвали? Потому что в феврале никто из СКА и ЦСКА на эти турниры не поедет. Будет экспериментальный состав. А здесь попробуют посмотреть всех сильнейших игроков вместе. Мозякин, Ткачев, ребята из Ярославля — это сильнейшие хоккеисты. Но это не будет такой простой турнир, как нам кажется, потому что мы уже обжигались на этом, когда приехали все лучшие, а не все так просто получалось. От этого был нервяк. У СКА не так много игр, в которых идет подготовка к большим и трудным матчам. Это проблема, поэтому сюда и вызвали максимальное число игроков СКА, чтобы проверить их и чтобы они получили необходимый опыт, передает слова Гимаева «Чемпионат».
Напомним, что Кубок первого канала пройдет в Москве с 15 по 18 декабря.