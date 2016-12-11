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Сергей Гимаев: Кубок Первого канала не будет простым для сборной России, уже обжигались на этом

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт Сергей Гимаев поделился ожиданиями от выступления российской сборной на предстоящем Кубке Первого канала.

- В СКА собраны лучшие игроки страны. Посмотрите, на каком месте СКА, какая результативность у этих ребят, и эти вопросы отпадут.

Почему этих игроков туда вызвали? Потому что в феврале никто из СКА и ЦСКА на эти турниры не поедет. Будет экспериментальный состав. А здесь попробуют посмотреть всех сильнейших игроков вместе. Мозякин, Ткачев, ребята из Ярославля — это сильнейшие хоккеисты. Но это не будет такой простой турнир, как нам кажется, потому что мы уже обжигались на этом, когда приехали все лучшие, а не все так просто получалось. От этого был нервяк. У СКА не так много игр, в которых идет подготовка к большим и трудным матчам. Это проблема, поэтому сюда и вызвали максимальное число игроков СКА, чтобы проверить их и чтобы они получили необходимый опыт, передает слова Гимаева «Чемпионат».

Напомним, что Кубок первого канала пройдет в Москве с 15 по 18 декабря.

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