Светлана Слепцова: Оптимизма результат гонки не внушает, но я не опускаю руки

Российская биатлонистка Светлана Слепцова прокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

- Оптимизма результат гонки не внушает, но я не опускаю руки и собираюсь дальше бороться несмотря ни на что. Сегодня допустила очень много ошибок на втором рубеже — три дополнительных патрона. И конечно, это очень много при нашем не лучшем, так сказать, ходе. Конечно нам хотелось выступить лучше, но пока, к сожалению, мы уступаем так, как есть.



Последний круг дался очень тяжело, потому что высота третий день подряд, и ноги затекают так, что уже трудно. Ощущение, что женская команда может бороться за медали, конечно, есть. Главное, верьте в нас, потому что мы делаем все, что можем. Поверьте, нам тоже нелегко, – цитирует Слепцову «Чемпионат».

Напомним, что на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке женская сборная России заняла шестое место в эстафетной гонке. За сборную России выступали Ольга Подчуфарова на первом этапе, Татьяна Акимова — на втором, Светлана Слепцова на третьем, Анастасия Загоруйко — на четвертом этапе.

Кубок мира по биатлону

Поклюка (Словения)

Эстафета

Женщины.

1. Германия - 1.11.31,1 (0+9)

2. Франция + 10,1 (0+3)

3. Украина + 37,7 (0+3)

...6. Россия (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Анастасия Загоруйко) + 2.08,6 (0+8)