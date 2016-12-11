Андреа Мали завершила карьеру после эстафеты в Поклюке
После женской эстафеты на
этапе Кубка мира по биатлону словенская биатлонистка Андреа Мали завершила
карьеру. Как сообщается в эфире телеканала «Евроспорт», эта гонка стала для нее
последней.
Отметим, что Мали пробежала
последний этап в эстафете. Сборная Словении заняла 18-е место, победила сборная
Германии.
39-летняя Андреа Мали –
серебряный призер чемпионата мира 2012 года в смешанной эстафете. Также была
призером чемпионата мира по летнему биатлону и чемпионата мира по лыжным гонкам
среди военных.
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