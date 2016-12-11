Андреа Мали завершила карьеру после эстафеты в Поклюке

После женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону словенская биатлонистка Андреа Мали завершила карьеру. Как сообщается в эфире телеканала «Евроспорт», эта гонка стала для нее последней.

Отметим, что Мали пробежала последний этап в эстафете. Сборная Словении заняла 18-е место, победила сборная Германии.

39-летняя Андреа Мали – серебряный призер чемпионата мира 2012 года в смешанной эстафете. Также была призером чемпионата мира по летнему биатлону и чемпионата мира по лыжным гонкам среди военных.