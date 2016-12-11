Сергей Чудинов: Просто латвийцы не умеют проигрывать, все остальное – отговорки

Призер чемпионатов мира и Европы Сергей Чудинов прокомментировал возможный отказ сборной Латвии от участия на чемпионате мира по скелетону в Сочи.

Пусть не едут. Значит, не будут латвийцы на чемпионате мира. Просто они не умеют проигрывать, а все остальное – отговорки. Тем более, кому-кому, но Мартинсу Дукурсу-то чего говорить такое? Он с нами занимался лет 15, наверное – и с Саней Третьяковым, и со мной, знает нас лично. Думаю, в них говорит обида. Я с главным тренером сборной Латвии по скелетону Дайнисом Дукурсом общался в начале сезона, он мне многое высказал по поводу политики: «Куда не ткнешься, всюду Россия!» Этот бойкот - это лишь один из поводов, как я думаю, - передает слова Чудинова «Р-Спорт».

Напомним, что сборная Латвии по скелетону решила отказаться от участия в чемпионате мира по скелетону, который пройдет в 2017 году в Сочи.