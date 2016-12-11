«МЮ» - «Тоттенхэм». Владимир Кличко присутствует на матче

Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» посетил знаменитый украинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко. Его показали в трансляции, когда он находился на стадионе.

До матча Кличко дал интервью клубному телеканалу «Манчестер Юнайтед». «Я впервые посмотрю матч «МЮ» вживую. Я видел много матчей команды, но вживую посмотреть пока не удавалось», - заявил боксер.

Ранее стало известно, что Кличко 29 апреля проведет бой против Энтони Джошуа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм».



