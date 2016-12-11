Устюгов выиграл в спринте на этапе Кубка мира в Давосе
Сергей Устюгов выиграл гонку в индивидуальном спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Давосе.
В финальной гонке россиянин показал время 2 минуты 24,65 секунды. Второе место занял норвежец Финн-Хоген Крог, уступивший Устюгову 0,59 секунды. Бронза досталась еще одному представителю норвежской команды Синдре Бьорнестаду Скару (+3,29).
Россиянин Алексей Петухов стал четвертым, уступив победителю 3,47 секунды
Лыжные гонки
Кубок мира
Третий этап
Давос (Швейцария)
Спринт. Мужчины
1. Сергей Устюгов (Россия) - 2:24.65
2. Финн-Хоген Крог (Норвегия) + 0,59
3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) +3,29
4. Алексей Петухов (Россия) +3,47
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