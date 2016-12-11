Устюгов выиграл в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

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Сундбю выиграл лыжную гонку на 30 километров, Легков – пятый В Давосе (Швейцария) проходит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. В гонке на 30 километров свободным стилем с раздельным стартом победу одержал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

Норвежка Остберг выиграла гонку на 15 км на этапе КМ в Давосе, россиянка Чекалева – пятая В швейцарском Давосе сегодня стартовал третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам не будут показывать по общедоступным каналам Общедоступные российские телеканалы не планируют транслировать этапы Кубка мира и чемпионат мира по лыжным гонкам сезона-2016/17.

Сундбю выиграл гонку преследования на этапе КМ в Лиллехаммере, Ларьков - 15-й Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю выиграл гонку преследования классическим стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Норвежка Венг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Лиллехаммере, Чекалева - шестая Норвежская лыжница Хайди Венг одержала победу в гонке преследования классическим ходом на 10 км на втором этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

Нисканен победил в классической гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Руке, Бессмертных – восьмой Олимпийский чемпион в командном спринте в Сочи Ииво Нисканен выиграл гонку на 15 км классическим стиле на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Бьорген выиграла гонка на 10 км на этапе Кубка мира в Руке Шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Петухов заменит Устюгова в сборной России на первом этапе Кубка мира Лыжник Алексей Петухов заменит Сергея Устюгова в составе сборной России на первом этапе Кубка мира в финском Куусамо, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.

Елена Вяльбе: Легков выздоровел и выступит на первом этапе Кубка мира в Финляндии Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что олимпийский чемпион Сочи по лыжным гонкам Александр Легков выздоровел и примет участие в первом этапе Кубка мира, который пройдет 26-27 ноября в финской Руке.

Легков из-за простуды может пропустить первый этап Кубка мира Старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков сообщил, что олимпийский чемпион Александр Легков из-за простуды может пропустить первый этап Кубка мира.

Вылегжанин выиграл гонку на 10 км на стартах в Финляндии Российский лыжник Максим Вылегжанин стал победителем индивидуальной гонки на 10 километров на соревнованиях в финском Саариселькя. Россиянин преодолел дистанцию за 29 минут 20,8 секунды.

Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкам Перед стартом Кубка мира по биатлону российский биатлонист Антон Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Свердловской области.

Тереза Йохауг временно дисквалифицирована на два месяца за применение допинга Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг временно дисквалифицирована до 18 декабря, сообщает официальный сайт Норвежского антидопингового агентства.

Президент FIS: Все международные соревнования в России могут быть отменены Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Жан-Франко Каспер не исключил отмены всех запланированных в России на 2017 год международных соревнований.

Федерация лыжных гонок России расторгла контракт с тренером Бургермайстером Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) прекратила сотрудничество с тренером Рето Бургермайстером, сообщила президент федерации Елена Вяльбе.

Александр Легков: Мотивирую себя тем, что я еще не старый, еще что-то могу Российский лыжник Александр Легков рассказал, как мотивирует себя.

Елена Вяльбе: Российские лыжники не принимали допинг ни до, ни во время, ни после Игр в Сочи Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что ситуация вокруг Олимпиады в Сочи странная, лыжники сборной России не употребляли допинг ни до Игр-2014, ни во время соревнований, поэтому они не боятся перепроверок проб.

Александр Панжинский: На Олимпиаде-2018 пока не концентрируюсь, сосредоточен на Кубке мира Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от выступления в Спринте на Дворцовой-2016, а также рассказал о подготовке к предстоящему сезону.

Евгений Дементьев: Устюгов созрел для больших побед, ему по силам выиграть Кубок мира Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился ожиданиями от предстоящего сезона.