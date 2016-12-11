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Андрей Разин: Хочется видеть в нападении «Югры» Малкина и Овечкина, а в защите Орлова

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Главный тренер «Югры» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

-Хотелось бы поздравить хоккеистов «Автомобилиста» с победой. Приятно было видеть то, что мы нарабатывали летом. Это бросалось в глаза, молодцы. По поводу своей команды хочу сказать, что пока у игроков видна зажатость в своих действиях. Надо раскрепостить команду. Парни старались и выполняли игровое задание, игровая дисциплина также была неплохая. Правда, в завершении атаки ручки еще трясутся.

- Какие действия Вами будут предприниматься, чтобы «Югра» попала в плей-офф? И будут ли новые игроки?
- Второй вопрос больше в компетенции генерального менеджера. У нас всё обсуждается, какие-то изменения в составе будут, но не глобальные. Хочется, конечно, Малкина и Овечкина, а в защиту Орлова, но этого не получится. У команды будет два выходных, а затем пять дней тренировок. Их мы посвятим отработке игры в неравных составах и тактическим действиям. Хотя сегодня ребята старались, был буквально один нюанс, из-за которого мы проиграли. Пропустили гол за полсекунды. Как говорится, «плохая лошадь начинает с галопа», а начать с небольшого поражения, я считаю, тоже неплохо, - передает слова Разина официальный сайт «Югры».

Напомним, что «Югра» на домашней арене уступила «Автомобилисту» со счетом 0:1. Единственную шайбу за секунду до окончания первого периода забросил Алексей Василевский.

Матч

Югра - Автомобилист - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Голы:

Василевский (Романов, Голышев), 19:59 (0:1 - бол.).

Место и дата

11 декабря 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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