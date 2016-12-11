Владимир Крикунов: После 4-х поражений нам было некуда отступать
Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Югры».
- После 4-х поражений нам было некуда отступать. Ребята хорошо настроились и боролись от начала до конца. Моментов у противника было много, но Владимир Сохатский сыграл очень хорошо. У нас были еще возможности забить, но не удалось. Может быть, поэтому игра и была такой напряженной. Обе команды старались. Возможно, игра была интересна зрителям. Напомним, что «Югра» на домашней арене уступила «Автомобилисту» со счетом 0:1.
Единственную шайбу за секунду до окончания первого периода забросил Алексей Василевский.
Матч
Югра - Автомобилист - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Василевский (Романов, Голышев), 19:59 (0:1 - бол.).
Место и дата
11 декабря 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция