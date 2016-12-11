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Гендиректор «Томи»: Игрокам не предлагали стать свободными агентами. Но не исключаю, что предложат

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Гендиректор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал ситуацию, в которой оказался клуб. Ранее сообщалось, что игрокам предложено стать свободными агентами, что дает право бесплатно покинуть клуб и перейти в другую команду.

- Официальных бумаг о таком развитии событий нет. Поэтому информация, что игрокам «Томи» предложено стать свободными агентами – недостоверная. При этом я не отрицаю, что такое действительно может произойти, - заявил Руслан Киселев корреспонденту «Советского спорта».

- Не отрицаете, потому что ситуация с финансированием не меняется – игрокам и персоналу клуба по-прежнему не платят?
- Футбольный клуб ушел в отпуск. От администрации Томской области никаких сообщений на этот счет не поступало.

- То есть вы ждете информации от администрации региона?
- Да. Президентом клуба, как вы знаете, является губернатор Томской области.

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