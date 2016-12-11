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«Ювентус» обыграл «Торино» благодаря дублю Игуаина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 16-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Ювентусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ювентуса»

На 16-й минуте счет в матче открыл Андреа Белотти. Через восемь минут сравнял результат Гонсало Игуаин, который во втором тайме забил еще раз и принес своей команде победу в туринском дерби. Еще один мяч в концовке забил Миралем Пьянич.

«Ювентус» набрал 39 очков и продолжает лидировать в чемпионате Италии. У «Торино» 25 очков и седьмое место.

Чемпионат Италии. Серия А

16-й тур

Матч

Торино - Ювентус - 1:3 (1:1)

Голы

Белотти 16 (1:0). Игуаин 28 (1:1). Игуаин 82 (1:2). Пьянич 90 (1:3).

Состав

Торино: Харт, Заппакоста, Роззеттини, Баррека, Кастан, Вальдифьори, Бенасси (Бойе, 81), Баселли (Аква, 81), Фальке (Мартинес, 82), Белотти, Льяич

Ювентус: Буффон, Кьеллини, Ругани, Алекс, Лихтштайнер, Маркизио, Куадрадо (Пьянич, 81), Стураро (Лемина, 67), Хедира, Игуаин, Манджукич (Дибала, 71)

Предупреждения:

Вальдифьори, 35; Кастан, 35 - Манджукич, 37; Ругани, 56

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

11 декабря 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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