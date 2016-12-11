«Ювентус» обыграл «Торино» благодаря дублю Игуаина

Матч 16-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Ювентусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ювентуса»

На 16-й минуте счет в матче открыл Андреа Белотти. Через восемь минут сравнял результат Гонсало Игуаин, который во втором тайме забил еще раз и принес своей команде победу в туринском дерби. Еще один мяч в концовке забил Миралем Пьянич.

«Ювентус» набрал 39 очков и продолжает лидировать в чемпионате Италии. У «Торино» 25 очков и седьмое место.

Чемпионат Италии. Серия А

16-й тур