«Ювентус» обыграл «Торино» благодаря дублю Игуаина
Матч 16-го тура чемпионата
Италии между «Торино» и «Ювентусом» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 3:1 в пользу «Ювентуса»
На 16-й минуте счет в матче
открыл Андреа Белотти. Через восемь минут сравнял результат Гонсало Игуаин,
который во втором тайме забил еще раз и принес своей команде победу в туринском
дерби. Еще один мяч в концовке забил Миралем Пьянич.
«Ювентус» набрал 39 очков и
продолжает лидировать в чемпионате Италии. У «Торино» 25 очков и седьмое место.
Чемпионат Италии. Серия А
16-й тур
Матч
Голы
Белотти 16 (1:0). Игуаин 28 (1:1). Игуаин 82 (1:2). Пьянич 90 (1:3).
Состав
Торино: Харт, Заппакоста, Роззеттини, Баррека, Кастан, Вальдифьори, Бенасси (Бойе, 81), Баселли (Аква, 81), Фальке (Мартинес, 82), Белотти, Льяич
Ювентус: Буффон, Кьеллини, Ругани, Алекс, Лихтштайнер, Маркизио, Куадрадо (Пьянич, 81), Стураро (Лемина, 67), Хедира, Игуаин, Манджукич (Дибала, 71)
Предупреждения:
Вальдифьори, 35; Кастан, 35 - Манджукич, 37; Ругани, 56
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
11 декабря 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция