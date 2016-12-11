Гол Вальбуэна принес «Лиону» победу над «Ренном»
Матч 17-го тура чемпионата
Франции между «Лионом» и «Ренном» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу «Лиона».
Единственный мяч на 28-й
минуте забил Матье Вальбуэна. «Лион» набрал 28 очков и вышел на четвертое место
в чемпионате Франции. У «Ренна» 27 очков и пятое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
17-й тур
Матч
Голы
Вальбуэна 28 (1:0).
Состав
Лион: Лопеш, Морель, Дьякаби, Янга-Мбива, Рафаэл, Толиссо (Дардер, 59), Гоналонс, Вальбуэна, Фекир (Ферри, 62), Геззаль (Корне, 76), Ляказетт
Ренн: Костиль, Бенсебайни, Данзе, Бааль, Гнаньон, Нтеп, Фернандес (Мексер, 79), Андре, Эну, Гуркюфф Й., Сьо (Саид, 79)
Предупреждения:
Рафаэл, 43; Янга-Мбива, 52; Дардер, 90 - нет
Удаления:
нет - Бенсебайни, 74
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
11 декабря 17:00, Жерлан, Онлайн-трансляция
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