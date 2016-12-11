«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Мхитаряна

Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «МЮ».

Единственный мяч на 30-й минуте забил Генрих Мхитарян. После разрезающей передачи от Эрреры он отправил мяч под перекладину. В конце матча Генрих получил травму и был заменен.

«МЮ» набрал 24 очка и занимает шестое место в чемпионате Англии. У «Тоттенхэма» 27 очков и пятое место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Англии. Премьер-лига



15-й тур