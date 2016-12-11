«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Мхитаряна
Матч 15-го тура чемпионата
Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «МЮ».
Единственный мяч на 30-й
минуте забил Генрих Мхитарян. После разрезающей передачи от Эрреры он отправил
мяч под перекладину. В конце матча Генрих получил травму и был заменен.
«МЮ» набрал 24 очка и
занимает шестое место в чемпионате Англии. У «Тоттенхэма» 27 очков и пятое
место.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
15-й тур
Матч
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 1:0 (1:0)
Голы
Мхитарян 30 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Дармиан, Джонс, Эррера (Феллайни, 90), Кэррик, Валенсия, Погба, Мхитарян (Байи, 86), Ибрагимович, Марсьяль (Рэшфорд, 72)
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен (Нкуду, 83), Алли, Дембеле (Уинкс, 66), Кейн, Сон Хын Мин (Сиссоко, 58)
Предупреждения:
Валенсия, 33; Погба, 64; Мхитарян, 77 - Ваньяма, 59; Уокер, 78; Роуз, 80
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
11 декабря 17:15, Олд Траффорд, Текстовая трансляция