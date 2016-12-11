Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 0Тоттенхэм
Футбол  Шальке 040 : 1Байер
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Чехия24 : 26Россия
Футбол  ПСЖ- : -Ницца
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Мхитаряна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «МЮ».

Единственный мяч на 30-й минуте забил Генрих Мхитарян. После разрезающей передачи от Эрреры он отправил мяч под перекладину. В конце матча Генрих получил травму и был заменен.

«МЮ» набрал 24 очка и занимает шестое место в чемпионате Англии. У «Тоттенхэма» 27 очков и пятое место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур

Матч

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 1:0 (1:0)

Голы

Мхитарян 30 (1:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Дармиан, Джонс, Эррера (Феллайни, 90), Кэррик, Валенсия, Погба, Мхитарян (Байи, 86), Ибрагимович, Марсьяль (Рэшфорд, 72)

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен (Нкуду, 83), Алли, Дембеле (Уинкс, 66), Кейн, Сон Хын Мин (Сиссоко, 58)

Предупреждения:

Валенсия, 33; Погба, 64; Мхитарян, 77 - Ваньяма, 59; Уокер, 78; Роуз, 80

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

11 декабря 17:15, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и остался на третьем месте в чемпионате АнглииМатч 15-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.Мхитарян стал первым армянином, забившим мяч в английской премьер-лиге«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Единственный мяч забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян.«Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро»Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Мидлсбро» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Саутгемптона».Мхитарян был заменен из-за травмы в матче «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» не смог доиграть матч 15-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:0). Он был заменен из-за травмы.«МЮ» - «Тоттенхэм». Владимир Кличко присутствует на матчеМатч 15-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» посетил знаменитый украинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко. Его показали в трансляции, когда он находился на стадионе.«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». ОнлайнВ воскресенье в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» из Лондона.АПЛ. 15-й тур. «Челси» обыграл «Вест Бромвич», «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Тоттенхэма» и другие матчиРезультаты матчей 15-го тура чемпионата Англии.Владимир Пономарев: Дзагоеву не место в европейских клубахБывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об интересе английского «Эвертона» к полузащитнику «армейцев» Алану Дзагоеву.«Челси» обыграл «Вест Бромвич» и вышел в лидеры АПЛ«Челси» дома взял верх над «Вест Бромвичем» (1:0) в 15-м туре чемпионата Англии.Фабрегас может перейти в «Рому»Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно может перейти в итальянскую «Рому».Небесный тихоход. Что не так с «Манчестер Сити»Небесный тихоход. Что не так с «Манчестер Сити»«Советский спорт» разбирается, что не так с командой Пепа Гвардиолы.Дзагоев - главная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окноПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоева - главная трансферная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.Каррера ведет переговоры с «Ювентусом» о переходе Дзадза в «Спартак»Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Симоне Дзадза, выступающий на правах аренды за английский «Вест Хэм», может перейти в московский «Спартак», сообщает ITASportPress.Если бы Гвардиола мог, он бы поседел после такого. «Лестер» унизил «Ман Сити»Если бы Гвардиола мог, он бы поседел после такого. «Лестер» унизил «Ман Сити»«Лестер» обыграл «Манчестер Сити» (4:2) в 15-м туре АПЛ, серьезно озадачив Гвардиолу.«Лестер» обыграл «Манчестер Сити», Варди сделал хет-трик«Лестер» обыграл «Манчестер Сити», Варди сделал хет-трикМатч 15-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Манчестер Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лестера».«Лестер» – «Манчестер Сити» - 4:2. Как это былоВ субботу в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграют «Лестер» и «Манчестер Сити».«Арсенал» обыграл «Сток Сити» и поднялся на первое место в АПЛ«Арсенал» обыграл «Сток Сити» и поднялся на первое место в АПЛВ матче 15-го тура чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Сток Сити» со счетом 3:1.«Уотфорд» обыграл «Эвертон», несмотря на дубль Лукаку«Уотфорд» дома взял верх над «Эвертоном» (3:2) в 15-м туре чемпионата Англии.«Ман Сити» отправит «Лестер» в зону вылета? Прогноз на 15-й тур АПЛ«Ман Сити» отправит «Лестер» в зону вылета? Прогноз на 15-й тур АПЛПрогноз «Советского спорта» на матчи 15-го тура АПЛ.Хосеп Гвардиола: Чемпионат мира с 48 командами просто убьет футболистовГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не поддержал возможное увеличение количества участников финальных стадий чемпионатов мира по футболу.

Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарянвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение