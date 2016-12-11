Мхитарян был заменен из-за травмы в матче «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»

Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и остался на третьем месте в чемпионате Англии

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и остался на третьем месте в чемпионате Англии Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Единственный мяч забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

Мхитарян стал первым армянином, забившим мяч в английской премьер-лиге

Мхитарян стал первым армянином, забившим мяч в английской премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Единственный мяч забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Мидлсбро» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Саутгемптона».

«Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Мидлсбро» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Саутгемптона».

Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «МЮ».

«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Мхитаряна Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «МЮ».

Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» посетил знаменитый украинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко. Его показали в трансляции, когда он находился на стадионе.

«МЮ» - «Тоттенхэм». Владимир Кличко присутствует на матче Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» посетил знаменитый украинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко. Его показали в трансляции, когда он находился на стадионе.

В воскресенье в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» из Лондона.

«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». Онлайн В воскресенье в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» из Лондона.

АПЛ. 15-й тур. «Челси» обыграл «Вест Бромвич», «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Тоттенхэма» и другие матчи

АПЛ. 15-й тур. «Челси» обыграл «Вест Бромвич», «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Тоттенхэма» и другие матчи Результаты матчей 15-го тура чемпионата Англии.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об интересе английского «Эвертона» к полузащитнику «армейцев» Алану Дзагоеву.

Владимир Пономарев: Дзагоеву не место в европейских клубах

Владимир Пономарев: Дзагоеву не место в европейских клубах Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об интересе английского «Эвертона» к полузащитнику «армейцев» Алану Дзагоеву.

«Челси» дома взял верх над «Вест Бромвичем» (1:0) в 15-м туре чемпионата Англии.

«Челси» обыграл «Вест Бромвич» и вышел в лидеры АПЛ

«Челси» обыграл «Вест Бромвич» и вышел в лидеры АПЛ «Челси» дома взял верх над «Вест Бромвичем» (1:0) в 15-м туре чемпионата Англии.

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно может перейти в итальянскую «Рому».

Фабрегас может перейти в «Рому»

Фабрегас может перейти в «Рому» Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно может перейти в итальянскую «Рому».

«Советский спорт» разбирается, что не так с командой Пепа Гвардиолы.

Небесный тихоход. Что не так с «Манчестер Сити»

Небесный тихоход. Что не так с «Манчестер Сити» «Советский спорт» разбирается, что не так с командой Пепа Гвардиолы.

Дзагоев - главная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окно Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоева - главная трансферная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Симоне Дзадза, выступающий на правах аренды за английский «Вест Хэм», может перейти в московский «Спартак», сообщает ITASportPress.

Каррера ведет переговоры с «Ювентусом» о переходе Дзадза в «Спартак»

Каррера ведет переговоры с «Ювентусом» о переходе Дзадза в «Спартак» Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Симоне Дзадза, выступающий на правах аренды за английский «Вест Хэм», может перейти в московский «Спартак», сообщает ITASportPress.

Если бы Гвардиола мог, он бы поседел после такого. «Лестер» унизил «Ман Сити»

Если бы Гвардиола мог, он бы поседел после такого. «Лестер» унизил «Ман Сити» «Лестер» обыграл «Манчестер Сити» (4:2) в 15-м туре АПЛ, серьезно озадачив Гвардиолу.

Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Манчестер Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лестера».

«Лестер» обыграл «Манчестер Сити», Варди сделал хет-трик Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Манчестер Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лестера».

В субботу в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграют «Лестер» и «Манчестер Сити».

«Лестер» – «Манчестер Сити» - 4:2. Как это было

«Лестер» – «Манчестер Сити» - 4:2. Как это было В субботу в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграют «Лестер» и «Манчестер Сити».

В матче 15-го тура чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Сток Сити» со счетом 3:1.

«Арсенал» обыграл «Сток Сити» и поднялся на первое место в АПЛ

«Арсенал» обыграл «Сток Сити» и поднялся на первое место в АПЛ В матче 15-го тура чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Сток Сити» со счетом 3:1.

«Уотфорд» дома взял верх над «Эвертоном» (3:2) в 15-м туре чемпионата Англии.

«Уотфорд» обыграл «Эвертон», несмотря на дубль Лукаку «Уотфорд» дома взял верх над «Эвертоном» (3:2) в 15-м туре чемпионата Англии.

«Ман Сити» отправит «Лестер» в зону вылета? Прогноз на 15-й тур АПЛ

«Ман Сити» отправит «Лестер» в зону вылета? Прогноз на 15-й тур АПЛ Прогноз «Советского спорта» на матчи 15-го тура АПЛ.