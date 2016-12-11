Мхитарян был заменен из-за травмы в матче «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» не смог доиграть матч 15-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма»
(1:0). Он был заменен из-за травмы.
На 85-й минуте Мхитаряна
заменил Эрик Байи. Отметим, что армянский хавбек не смог покинуть поле
самостоятельно, врачи унесли его на носилках.
Напомним, что именно Мхитарян забил единственный мяч в этой игре.
Матч
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 1:0 (1:0)
Голы
Мхитарян 30 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Дармиан, Джонс, Эррера (Феллайни, 90), Кэррик, Валенсия, Погба, Мхитарян (Байи, 86), Ибрагимович, Марсьяль (Рэшфорд, 72)
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен (Нкуду, 83), Алли, Дембеле (Уинкс, 66), Кейн, Сон Хын Мин (Сиссоко, 58)
Предупреждения:
Валенсия, 33; Погба, 64; Мхитарян, 77 - Ваньяма, 59; Уокер, 78; Роуз, 80
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
11 декабря 17:15, Олд Траффорд, Текстовая трансляция